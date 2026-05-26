Luego de salir campeón con Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete compartió un mensaje que provocó todo tipo de reacciones.

El nombre de Jesús Orozco Chiquete volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que compartiera un emotivo mensaje en sus redes sociales tras conquistar el título del Torneo Clausura 2026 con Cruz Azul.

A través de su cuenta de Instagram, el ex del Club Deportivo Guadalajara agradeció a Dios, a su familia y a la afición de La Máquina por el apoyo recibido durante toda la temporada. Además, destacó la capacidad del equipo para sobreponerse a los momentos complicados y conseguir la décima estrellla.

“Hoy me siento muy orgulloso y feliz de pertenecer a La Máquina. Esto también es de ustedes. ¡Vamos por más!”, escribió Chiquete en una publicación que rápidamente se volvió viral.

Cabe mencionar que desde su salida del Club Deportivo Guadalajara, el zaguero ha encontrado regularidad, protagonismo y ahora dos campeonatos con Cruz Azul (Liga MX y Concachampions).

¿Cuál es el valor de Jesús Orozco Chiquete?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor actual de Jesús Orozco Chiquete ronda los 5.5 millones de euros, una cifra que confirma el crecimiento que ha tenido el defensor mexicano en los últimos torneos.