Cruz Azul levantó el trofeo del Torneo Clausura 2026 y entre sus campeones aparecen nombres con pasado en Chivas.

El título de Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026 también tuvo un toque de Chivas, pues La Máquina se proclamó campeona tras vencer a Pumas en la gran final y dentro de su plantel aparecieron dos futbolistas con pasado rojiblanco.

Jesús Orozco Chiquete y Ariel Castro. Ambos lograron levantar el campeonato lejos de Verde Valle, convirtiéndose en protagonistas de una historia que no pasó desapercibida para la afición del Rebaño Sagrado.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Chiquete Orozco, quien durante su etapa con Chivas se consolidó como uno de los defensores más importantes del futbol mexicano.

Por su parte, Ariel Castro también formó parte del plantel campeón celeste. Aunque su paso por el Club Deportivo Guadalajara fue mucho más discreto y sin demasiados reflectores.

Además de los jugadores, el cuerpo técnico de Cruz Azul también contó con presencia rojiblanca debido a Sergio Pinto, integrante del equipo de trabajo encabezado por Joel Huiqui.

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