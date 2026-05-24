El exjugador de Club Deportivo Guadalajara, José Juan Macías, fue captado durante la Final entre Pumas y Cruz Azul y su presencia dio de qué hablar

La previa de la Final de Vuelta entre Pumasy Cruz Azul dejó muchas postales tanto dentro como fuera de la cancha, pero una de las que más llamó la atención fue la presencia de José Juan Macías.

El exdelantero de Chivas fue captado siguiendo de cerca el encuentro y apoyando al conjunto universitario en el partido más importante de la temporada.

Desde su llegada al estadio, varios seguidores lo reconocieron y aprovecharon para pedirle fotografías y videos.

Medios de comunicación como RÉCORD aprovecharon para preguntarle sobre el avance de su recuperación, y el delantero aseguró que espera regresar a las canchas en aproximadamente seis meses.

¿En qué equipos ha jugado JJ Macías?

A lo largo de su carrera, José Juan Macías ha defendido los colores de cinco equipos distintos, destacando principalmente su paso por Club Deportivo Guadalajara. Además, también militó en Club León, Getafe CF, Santos Laguna y Pumas.