La directiva trabaja para que Denzell García se convierta en jugador de Chivas. En medio de este contexto, revelan que FC Juárez quiere a Gilberto Sepúlveda, pero no quieren pagar su salario.

En Chivas siguen muy de cerca todo lo que sucede con el futuro de Denzell García, uno de los jugadores que pretende la directiva rojiblanca para el Apertura 2026. En medio de este contexto, José María Garrido confirmó que FC Juárez acepta a Gilberto Sepúlveda como parte de pago, pero no quiere pagar el salario que gana en el Guadalajara. ¿El Tiba baja las pretensiones?

Es un hecho que el Rebaño Sagrado tendrá bajas de peso para el siguiente campeonato y que necesita también reforzar su mediocampo, por lo que no es casualidad que hayan ido por la joya de la Frontera. Al mismo tiempo se sabe muy bien que hay jugadores que Gabriel Milito no va a cepillar, pero que van a tener poca cantidad de minutos como le sucedió a Isaác Brizuela en el Apertura 2025.

Uno de los futbolistas que Chivas puso en mesa de negociación para destrabar la llegada de Denzell García al redil fue Gilberto Sepúlveda. Según lo informado por José María Garrido, FC Juárez aceptaría la propuesta de que el Tiba entre como parte de pago, pero han dejado claro que no tienen pensado pagar el sueldo que hoy gana en el Guadalajara.

FC Juárez buscaría fichar a Gilberto Sepúlveda. (Foto: IMAGO7)

“Juárez sí está interesado en Tiba, necesitan a un defensa central con experiencia, con recorrido, con conocimiento por supuesto y Tiba entra perfectamente en el perfil que quiere Pedro Caixinha para el próximo torneo. El tema es el contrato de Gilberto Sepúlveda. En Chivas gana bien. En Juárez al parecer no están del todo dispuestos a cubrir el salario y ahí es donde se puede presentar alguna disyuntiva”, reveló el periodista de Claro Sports y Fox Sports.

La postura de Gilberto Sepúlveda en Chivas

En el mismo reporte, José María Garrido reveló que el defensa no quiere formar parte de la negociación para destrabar la llegada de Denzell García. “El tema del Tiba Sepúlveda es que no lo quieren, desde la parte del Tiba, que vaya en el mismo en la misma canasta de la negociación con Denzell García”, reveló Chema Garrido.