Chivas podría hacer uno de los mejores negocios de los últimos años gracias al crecimiento de Raúl Rangel.

El gran momento del Club Deportivo Guadalajara y de Raúl Rangel podría terminar convirtiéndose en un negocio millonario para el Rebaño Sagrado después de la Copa del Mundo de 2026. E

El guardameta rojiblanco se ha consolidado como uno de los porteros mexicanos con mayor proyección y su crecimiento no ha pasado desapercibido para clubes del extranjero, que seguramente lo seguirán de cerca durante el Mundial 2026.

Cabe mencionar que en Chivas saben que mantener a una figura de ese nivel no será sencillo si llegan ofertas importantes desde Europa.

Además de sus actuaciones con el Club Deportivo Guadalajara el crecimiento de Rangel también ha sido impulsado por la confianza que ha recibido en el combinado nacional.

Raúl Rangel quiere ir a Europa.

¿Cuánto ganaría Chivas con la venta de Raúl Rangel?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor actual de Raúl Rangel ronda los 6.5 millones de euros, cifra que serviría como referencia para una futura negociación.

En caso de recibir propuestas después del Mundial, esa cantidad sería aproximadamente lo que Chivas podría exigir para dejar salir a uno de sus futbolistas más importantes.