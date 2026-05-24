El valor de mercado de varios futbolistas de Chivas aumentó considerablemente tras su gran nivel en la Liga MX

La plantilla del Club Deportivo Guadalajara atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años y eso también se refleja en el valor de mercado de sus futbolistas.

De acuerdo con los datos más recientes de Transfermarkt, nuestras Chivas cuentan con varias figuras que han disparado su cotización gracias a su rendimiento en Liga MX y sus actuaciones con la Selección Mexicana.

Cabe mencionar que el jugador más costoso del Rebaño Sagrado actualmente es Armando González, quien tiene un valor estimado de 15 millones de euros.

Detrás de él aparece Brian Gutiérrez con un valor de 8 millones de euros, y es que logró consolidarse rápidamente en el esquema de Gabriel Milito y también comenzó a llamar la atención por sus actuaciones con la Selección Mexicana.

En la misma línea aparece Bryan González, defensor que alcanzó una cotización de 7.5 millones de euros gracias a su regularidad, velocidad y aporte ofensivo.

Otro de los nombres más importantes en la plantilla es Raúl Rangel, pues el guardameta de Chivas ya presume un valor de mercado de 6.5 millones de euros y continúa consolidándose como uno de los mejores porteros mexicanos de la actualidad.

A su lado también destaca Richard Ledezma, quien alcanzó los 6 millones de euros luego de convertirse en una pieza clave por la banda derecha desde la llegada de Gabriel Milito.

¿Cuándo reportará Chivas a pretemporada?

Actualmente, el Club Deportivo Guadalajara se encuentra disfrutando de su periodo vacacional luego de quedar eliminado del Torneo Clausura 2026 a manos de Cruz Azul.

Tras finalizar su participación en la Liga MX, el plantel recibió algunos días de descanso antes de comenzar la preparación rumbo al próximo semestre futbolístico.

Será el próximo 15 de junio cuando los jugadores reporten nuevamente en Verde Valle para arrancar la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito.