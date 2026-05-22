Chivas no logró llegar a la Final del Clausura 2026 en una serie que ahora incluso técnicos rivales consideran que estuvo marcada por las decisiones arbitrales a favor de Cruz Azul. Y luego de que este jueves se disputara la ida de la Final, la cual terminó con un decepcionante empate 0-0 entre la Máquina […]

Chivas no logró llegar a la Final del Clausura 2026 en una serie que ahora incluso técnicos rivales consideran que estuvo marcada por las decisiones arbitrales a favor de Cruz Azul. Y luego de que este jueves se disputara la ida de la Final, la cual terminó con un decepcionante empate 0-0 entre la Máquina y Pumas, la afición rojiblanca no tardó en hacerse escuchar en redes sociales, dejando claro que consideran que el Guadalajara habría ofrecido una serie mucho más atractiva.

Chivas fue afectado por el arbitraje en la semifinal.

Tras observar a unos Pumas completamente replegados atrás defendiendo su arco, con Keylor Navas convertido en la gran figura del encuentro, y a un Cruz Azul sin demasiadas ideas para romper el bloque defensivo universitario, muchos aficionados de distintos equipos coincidieron en que Chivas hubiera hecho mucho más interesante la Final. Particularmente entre los seguidores rojiblancos, la sensación general fue que el equipo de Gabriel Milito tenía mucho más futbol y propuesta ofensiva que cualquiera de los dos finalistas.

Incluso, muchos aficionados siguen convencidos de que Chivas hubiera sido el gran favorito al título si hubiera podido disputar la Liguilla con plantel completo, especialmente considerando las bajas provocadas por la convocatoria extraordinaria de Javier Aguirre. La molestia aumentó todavía más porque todo apunta a que sí habrá jugadores convocados al Tri disputando la Final, una situación que terminó alimentando todavía más el sentimiento de injusticia entre la afición del Guadalajara.

Ahora, solo queda esperar que la vuelta de la Final ofrezca un espectáculo mucho más atractivo para los aficionados neutrales. Mientras tanto, en Verde Valle el objetivo será seguir fortaleciendo el proyecto de Gabriel Milito, pues la ilusión rojiblanca es que el próximo torneo Chivas pueda competir nuevamente por el título, ahora sí sin circunstancias externas que terminen debilitando al plantel en el momento más importante del campeonato.

Las aficiones de la Liga MX desean que la final hubiera sido Chivas vs Pachuca

Aunque gran parte de la conversación se centró en que Chivas merecía estar en la Final, también hubo muchos aficionados que aseguraron que les habría gustado ver a Pachuca peleando por el título. Esto debido a que el planteamiento de Pumas fue extremadamente defensivo, además de que los universitarios ni siquiera han dominado claramente sus series en la presente Liguilla, registrando hasta ahora tres empates, una derrota y apenas una victoria, situación que ha provocado fuertes críticas hacia el espectáculo que está ofreciendo la Final del Clausura 2026.