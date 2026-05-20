Javier Aguirre está a solo 11 días de dar a conocer la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo, situación que tiene la tensión al máximo alrededor de la Selección Mexicana. En el caso de Chivas, la expectativa es todavía mayor, pues varios futbolistas rojiblancos pelean por un lugar en el Tri, especialmente los que se supone que tienen su lugar seguro al no haber estado en Liguilla.

Uno de los casos que más dudas generan entre la afición es el de Armando González, principalmente porque su explosión futbolística se dio apenas durante el último año. Aunque la Hormiga ya se consolidó como campeón de goleo de la Liga MX y se ganó un lugar importante en el proceso del Vasco, la realidad es que lleva relativamente poco tiempo dentro de la Selección Mexicana, algo que hacía pensar que podría estar en desventaja frente a delanteros con más recorrido bajo el mando de Javier Aguirre.

Sin embargo, el periodista de TV Azteca David Medrano reveló información que beneficia directamente a Armando González. Según explicó, la gran duda de Javier Aguirre para la lista final estaría entre Germán Berterame y Santiago Giménez, pues tanto Raúl Jiménez como la Hormiga ya tendrían prácticamente asegurados sus lugares como los delanteros uno y dos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

En caso de confirmarse este escenario, todo apunta a que Armando González no solo tendría garantizada su convocatoria mundialista, sino también minutos importantes dentro del equipo. Ya sea entrando como relevo natural de Raúl Jiménez o incluso compartiendo el campo con él en ciertos momentos, el delantero rojiblanco parece haberse convertido en una de las grandes apuestas ofensivas de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

Javier Aguirre tiene en la carpeta a cinco delanteros y necesita hacer recortes

Además de Raúl Jiménez y Armando González, quienes aparentemente ya tendrían asegurado su lugar en la Selección Mexicana, Javier Aguirre también contempla a Guillermo Martínez, actualmente concentrado con el Tri, además de Germán Berterame y Santiago Giménez. Sin embargo, sería muy poco probable que el Vasco decida llevar cinco delanteros a la Copa del Mundo, incluso considerando que históricamente se ha caracterizado por tomar decisiones inesperadas en sus convocatorias.