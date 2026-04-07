Uno de los futbolistas que pelea con uñas y dientes un lugar en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 es Armando González. En medio de este contexto, Jaret Borgetti, exjugador de Chivas, afirmó que la Hormiga González debe ir a la Copa del Mundo, pero quien debe acompañar a Raúl Jiménez es Julián Quiñones.

La imagen de las últimas semanas del atacante es el gol cantado que se perdió en el empate sin goles entre el Tri y Portugal. Sin embargo, el domingo se despachó con un brutal doblete contra Keylor Navas en la igualdad del Guadalajara ante Pumas.

En medio de este contexto la pregunta que surge es si Armando González debe estar en la lista final de la Selección Mexicana, si no que además si puede ser titular junto a Raúl Jiménez en el debut ante Sudáfrica. Quien respondió esta pregunta fue Jaret Borgetti, exjugador del Rebaño Sagrado, al señalar que debe ser llevado por el Vasco a la Copa del Mundo, pero quien debe acompañar al futbolista de Fulham en el ataque es Julián Quiñones.

Jaret Borgetti considera que Armando González debe estar en el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

“El complemento lógico para Raúl creo que por las condiciones es Quiñones que sabe cómo jugar como segundo nueve porque tiene unas condiciones diferentes tanto a Santi como a Hormiga que son como el estilo (de Raúl)”, expresó el exfutbolista en Diario Récord. Y agregó: “Para mí los 3 que tienen que ir en esa posición son Raúl, Santi y la Hormiga; a Quiñones lo dejaría por fuera”.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo?

Antes del partido frente a Pumas, Armando González se ubica en la primera posición de la tabla de goleo con 12 goles. Detrás de él se encuentra Joao Pedro, goleador de Atlético de San Luis, con once anotaciones.