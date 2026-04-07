Lo vivido ante Pumas en el Estadio Akron es una brutal advertencia para Chivas sobre lo que no debe hacer en la Liguilla. En medio de este contexto y tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, Manuel Sol, exjugador del Rebaño Sagrado, advirtió a Gabriel Milito que los jugadores perdieron algo de intensidad tras estar en con la Selección Mexicana.

Aunque a la prensa anti-Chivas le cueste aceptarlo es un hecho que para el Mundial 2026 el Guadalajara volverá a ser base en el Tri para el Mundial 2026. Especialmente porque Javier Aguirre no encuentra un estilo de juego propio, por lo que apostará por el conjunto que formó el entrenador argentino.

En medio de este contexto, Chivas recibió una dura advertencia de Pumas luego del pésimo primer tiempo que dio. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Manuel Sol habló con Claro Sports y advirtió que el Guadalajara quedará mermado en un 40% y que los jugadores que vuelven de la Selección Mexicana no regresaron con la misma intensidad.

Gabriel Milito recibió advertencia de Manuel Sol. (Foto: IMAGO7)

“Cuando regresan de la selección, no los veo con la misma chispa… no los veía con la misma intensidad”, declaró el exjugador del Guadalajara que fue campeón en el Apertura 2026. En la misma entrevista habló de Gabriel Milito y se rindió. “Sí me sorprende… pero olvídate de que esté en el primer lugar, la manera como está jugando. Es un fútbol muy alegre, con mucha dinámica”, comentó.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Chivas llega a este partido por el Clausura 2026 como líder en solitario de la tabla general de posiciones con 31 puntos. Una victoria lo afianza en lo más alto de un campeonato, pero una derrota frente a Pumas no los hará caer de esa posición porque Toluca y Cruz Azul perdieron ante Querétaro y Pachuca respectivamente.