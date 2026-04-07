Es un hecho que de no mediar algún inconveniente Armando González saldrá de Chivas en el próximo mercado de pases y el conjunto rojiblanco se volverá a quedar sin su nueve goleador. Mientras todo el mundo se pregunta quién va a reemplazar a la Hormiga, Amaury Vergara, Javier Mier y hasta Gabriel Milito se deben estar agarrando la cabeza debido a que Luis Puente volvió a anotar en la Liga de Expansión MX y volvió a ser líder de goleo junto a Vladimir Moragrega.

No hay dudas de que la salida del futbolista formado en Verde Valle generó ruido en su momento porque era un jugador con talento, pero que no terminó de contar con las oportunidades necesarias para consolidarse. A su vez, en Pachuca parecía que podía tener un nuevo despertar, pero lamentablemente no pudo afianzarse para volver a jugar en la segunda división.

En la actualidad lo tiene como uno de los grandes protagonistas de la Liga de Expansión MX debido a que no solo es el goleador de Atlante, futuro equipo de la Liga MX en el Apertura 2026, sino que además volvió a ser líder de goleo. El fin de semana el exjugador de Chivas marcó de penal en la victoria de los Potros de Acero por 3-1 ante Mineros.

Luis Puente volvió a anotar para Atlante.

De esta manera, el ex-Guadalajara es nuevamente líder de goleo con ocho tantos superó la línea de Vladimir Moragrega, atacante de Tapatío, quien tiene siete anotaciones. Cabe destacar que más abajo se encuentra Sergio Aguayo, quien se perfila a reemplazar a Armando González ante su convocatoria a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

¿Por qué Gabriel Milito no dio oportunidades a Vladimir Moragrega?

Una de las últimas incorporaciones que realizó la directiva española en Chivas fue la de Vladimir Moragrega, quien desde que llegó no para de anotar goles en la Liga de Expansión MX junto a Tapatío. La gran pregunta que surge es por qué Gabriel Milito no le ha dado oportunidades al futbolista de los Cabritos y la respuesta es simple: su edad. A diferencia de Sergio Aguayo, quien es menor de 23 años, Moragrega no puede subir del primer al segundo equipo como sucede con otros canteranos por reglamento.