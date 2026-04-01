La Fecha FIFA ha llegado a su fin y ahora toda la atención vuelve a la Liga MX, donde Chivas retomará la actividad enfrentando a Pumas en el Estadio Akron. No obstante, el entorno rojiblanco sigue generando conversación, ya que el desempeño de sus jugadores en la Selección Mexicana y los rumores del mercado de verano mantienen al club en el centro de la conversación.

Brian Gutiérrez reafirma su compromiso con la Selección Mexicana

Brian Gutiérrez fue uno de los jugadores más cuestionados tras su llegada a Chivas, principalmente por su pasado con las selecciones menores de Estados Unidos. Incluso, tras su debut con México, surgieron críticas señalando que no se sabía el himno nacional. Sin embargo, el mediocampista decidió responder en la cancha y fuera de ella, dejando en claro su orgullo por representar a la Selección Mexicana y el fuerte compromiso que tiene con el país.

En Portugal tienen en la mira a Raúl Rangel y Chivas podría perderlo después del Mundial

El gran momento de Raúl Rangel no ha pasado desapercibido en Europa, y reportes recientes indican que desde Portugal ya siguen de cerca sus pasos. De acuerdo con información de TUDN y del diario portugués O Jogo, el Sporting de Lisboa lo tiene en su radar como posible refuerzo, pensando en una renovación generacional en la portería tras el Mundial de 2026.

En ese contexto, el perfil del arquero rojiblanco encaja perfectamente en lo que busca el club portugués, especialmente por su capacidad bajo los tres postes y su destacado juego con los pies. De concretarse este interés, Chivas podría enfrentarse a la salida de uno de sus jugadores más importantes una vez que finalice la Copa del Mundo.

Raúl Rangel vivió una Fecha FIFA muy destacada.

Chivas no le encontró acomodo a Luis Puente, pero ahora es goleador de la Liga Expansión

El caso de Luis Puente es uno que sigue dando de qué hablar, ya que a pesar de haber tenido oportunidades en Chivas durante la etapa de Veljko Paunovic, nunca logró consolidarse en el Primer Equipo. Esto lo llevó a salir en busca de minutos, pasando por Pachuca antes de llegar como agente libre al Atlante.

Hoy, su realidad es completamente distinta, pues se ha convertido en uno de los delanteros más efectivos de la Liga Expansión, liderando la tabla de goleo con siete anotaciones junto a Vladimir Moragrega. Su rendimiento lo coloca por encima de otros atacantes como Sergio Aguayo y Daniel Villaseca, evidenciando el talento que en su momento no pudo explotar en el Guadalajara.

Víctor “Pocho” Guzmán no regresará a Chivas a pesar de que termina su préstamo en Pachuca

El futuro de Víctor Guzmán parece estar completamente alejado de Chivas, ya que, según información de Jesús Bernal, desde la directiva rojiblanca tienen tomada la decisión de que no vuelva al equipo. Reportes recientes señalan que su salida hace casi un año fue una determinación institucional, misma que no pasó por Gabriel Milito, quien simplemente fue notificado del movimiento en su momento.

Además, su situación en Pachuca tampoco garantiza continuidad, ya que su rendimiento no ha sido suficiente para que los Tuzos consideren adquirirlo de forma definitiva. Por ello, todo apunta a que se deberá negociar nuevamente su futuro, buscando una opción que le permita tener estabilidad, lejos del Rebaño Sagrado.