El Guadalajara se caracteriza por ser un equipo que no para de formar jugadores, los cuales no todos no terminan de tener oportunidades en el primer equipo. Uno de ellos es Luis Puente quien fue observado de cerca por Vlejko Paunovic y que hoy da de qué hablar en la Liga de Expansión MX porque no para de anotar goles para ser líder de goleo.

El caso de Puente fue muy llamativo debido a que el serbioespañol lo mantenía en el primer equipo en diferentes convocatorias, pero no terminó de consolidarse. Por esta razón salió a Pachuca y ahora llegó libre a los Potros de Aceros.

La actualidad con Atlante tiene a Luis Puente no solo como un jugador a seguir, sino que además es un goleador del equipo. Por otro lado, el fin de semana el equipo de Ciudad de México perdió 4-1 ante Venados, pero el exjugador del Guadalajara apareció en el primer tiempo para el empate parcial en una contra letal.

Luis Puente volvió a marcar para Atlante. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Luis Puente en la tabla de goleo?

La actualidad tiene a Luis Puente como líder de goleo con siete anotaciones junto a Vladimir Moragrega. Cabe destacar que Sergio Aguayo y Daniel Villaseca, jugadores convocados al equipo por Gabriel Milito para el Clásico Tapatío en Estados Unidos, son 16° y 17 ° con tres anotaciones cada uno.

Así fue el gol de Luis Puente ante Venados