Las Chivas de Guadalajara regresan a la actividad en la Liga MX este domingo 5 de abril, con motivo del duelo frente a Pumas UNAM en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado continuará como líder pase lo que pase, aunque claro está que el objetivo será el de quedarse con otras tres unidades y ratificar su candidatura al título en este Clausura 2026.

Memote Martínez elogia a la Hormiga González

En la previa al duelo frente a los Felinos, el delantero universitario Guillermo Martínez tuvo palabras de elogio para el goleador de Chivas, Armando González, quien pelea por tener un lugar en la próxima Copa del Mundo. “La verdad es que muy bien. Armando tiene un presente y un futuro muy prometedor, es brillante. Ahorita que me tocó compartir con él en Selección, la verdad es que es un jugador muy disciplinado, sabe lo que quiere. Solamente queda desearle lo mejor. Como lo dijo Javier (Aguirre), le va a dar muchas alegrías al país“, reflexionó el atacante de 31 años.

Mateo Chávez volvió a ser convocado en AZ Alkmaar

Después de más de un mes parado por lesión, el canterano de Chivas, Mateo Chávez, volvió a ingresar en una convocatoria de su equipo, el AZ Alkmaar. El lateral izquierdo estuvo en la banca para la victoria por 2-0 al Sittard, por lo que en las próximas semanas apuntará a tener el rodaje necesario para confirmar su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Luis Puente sigue a puro gol en Atlante

El ex delantero formado en Chivas, Luis Puente, sigue a puro gol con Atlante en la Liga de Expansión MX. Este fin de semana, el atacante de 23 años convirtió de penal para la victoria por 2-1 sobre Mineros de Zacatecas y llegó así a ocho goles en el Clausura 2026, donde se ubica como líder de goleo, un tanto por delante de Vladimir Moragrega, del Tapatío.

Cade Cowell brilla con New York Red Bulls

Otro jugador de pasado reciente en Chivas, Cade Cowell, se lució en el triunfo del New York Red Bulls por 4-2 ante Cincinnati. El Vaquero está siendo titular con su nuevo equipo y esta vez tuvo participación directa en dos goles: una asistencia para abrir el marcador y posteriormente otra gran jugada por la banda antes de enviar el centro que derivó en autogol. Cabe recordar que su ficha todavía pertenece al Guadalajara, aunque el cuadro neoyorquino tiene una opción de compra.