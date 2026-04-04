A menos de 80 días para el inicio del Mundial de 2026, la gran incógnita en la Selección Mexicana sigue siendo la lista final de Javier Aguirre, especialmente para equipos como Chivas que podrían verse seriamente afectados en la Liguilla. En este contexto, ha surgido un nuevo nombre desde el análisis mediático que genera tanto ilusión como preocupación en el entorno rojiblanco.

Durante un episodio de su podcast Farsantes con Gloria, Christian Martinoli y Luis García realizaron un ejercicio para proyectar la convocatoria final del Tri, y al llegar a sus conclusiones, coincidieron en que Luis Romo tiene altas probabilidades de meterse en la lista mundialista, algo que no resulta descabellado considerando la confianza que Javier Aguirre le había mostrado antes de su lesión.

La ausencia de Romo en la más reciente convocatoria para enfrentar a Portugal y Bélgica no respondió a una decisión futbolística, sino a su estado físico, ya que el mediocampista sigue recuperándose de la lesión sufrida ante Toluca, misma que incluso tuvo una recaída. Desde entonces no ha tenido actividad ni con Chivas, lo que frenó su presencia en esta última Fecha FIFA.

Sin embargo, Luis Romo ya se encuentra en la fase final de su recuperación, e incluso no sería extraño verlo reaparecer en el partido ante Pumas este fin de semana. De ser así, todavía estaría a tiempo de meterse en la pelea por un lugar en el Mundial, considerando que esta última concentración dejó más dudas que certezas en la lista de Aguirre.

Martinoli y Luis García descartaron que Richard Ledezma sea convocado al Mundial

En contraste, los mismos analistas fueron contundentes al descartar a Richard Ledezma de la lista mundialista, asegurando sin rodeos que “no va”. Esta postura refuerza la percepción de que el carrilero rojiblanco no logró consolidarse en el proceso, a pesar de haber tenido oportunidades recientes.

De confirmarse este escenario, sería una buena noticia para Chivas de cara a la Liguilla, ya que Gabriel Milito podría contar con Ledezma en un momento clave del torneo, compensando en parte las posibles bajas de otros jugadores que sí apuntan a estar en el Mundial.