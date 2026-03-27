Chivas ha tenido, dentro de lo posible, buena fortuna con las lesiones en el presente torneo, manteniendo a la mayoría de su plantel disponible. Sin embargo, el único jugador que se mantenía como baja era Luis Romo, quien sufrió una recaída en su lesión durante el partido contra Toluca, misma que en principio lo alejaría de las canchas por al menos un mes.

Ahora, las noticias alrededor de su recuperación parecen ser mucho más alentadoras, ya que fue el propio Club quien confirmó que Romo realizó el viaje a Los Ángeles junto al resto del equipo para el amistoso contra Atlas. Incluso, compartieron imágenes del mediocampista en el aeropuerto, lo que abre la puerta a pensar que podría estar más cerca de volver de lo esperado.

Al tratarse de un partido amistoso, existe la posibilidad de que Romo tenga minutos de forma controlada, entrando por un lapso cortos y sin la exigencia de un partido oficial, aprovechando además que no hay límite de cambios. Aun así, será clave esperar la confirmación del cuerpo técnico, ya que de sumar minutos, podría reaparecer en Liga MX contra Pumas la próxima semana.

No obstante, también existe otra lectura: que su presencia en el viaje responda únicamente a mantener la dinámica grupal, algo fundamental considerando su rol como uno de los líderes del vestidor. Aunque esta opción no es descabellada, sí genera dudas pensar que haya sido convocado sin contar aún con el alta médica, lo que mantiene la incógnita entre la afición rojiblanca.

Tres prometedores jugadores del Tapatío fueron convocados para jugar contra el Atlas

El amistoso ante Atlas también servirá como vitrina para jóvenes talentos de la cantera, ya que Gabriel Milito convocó a Leo Jiménez y Daniel Villaseca, quienes han tenido un destacado Clausura 2026 con el Tapatío y podrían sumar minutos con el Primer Equipo.

Además, Sergio Aguayo también fue incluido en la convocatoria para suplir la ausencia de Armando González, quien se encuentra con la Selección Mexicana, por lo que todo apunta a que tendrá una oportunidad importante para mostrarse y seguir levantando la mano como una opción real en el ataque rojiblanco.