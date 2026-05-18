El Guadalajara sufrió las bajas de cinco seleccionados durante la Liguilla, pero al menos recibiría una compensación económica rumbo al Mundial 2026.

La eliminación de las Chivas de Guadalajara ante Cruz Azul dejó un golpe deportivo muy duro en el Clausura 2026, sobre todo porque el equipo de Gabriel Milito compitió en la Liguilla sin cinco futbolistas convocados por la Selección Mexicana. Pero, en medio del debate y la bronca por la cantidad de bajas en una instancia decisiva, el Rebaño podría encontrar al menos una recompensa económica de cara al Mundial.

FIFA anunció en septiembre de 2025 que su Club Benefits Programme repartirá un récord de 355 millones de dólares entre los clubes que liberen jugadores para la Copa del Mundo 2026, y además amplió el programa para reconocer también a quienes cedan futbolistas para las eliminatorias. Es decir, el apoyo económico a los clubes será más grande que en ediciones anteriores.

Chivas será la base del Tri en la próxima Copa del Mundo (Imago7)

En el caso de Chivas, el propio club informó que sus cinco convocados para el proceso mundialista son Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. A eso se suma un dato que circuló en reportes de prensa: la compensación rondaría los 11 mil dólares por día por jugador, una referencia que ha empezado a hacer números muy atractivos para el Guadalajara.

Tomando esa cifra como base, 19 días de compensación por los cinco rojiblancos ya representarían 1,045,000 dólares, y con 20 días el monto subiría a 1,100,000 dólares. En otras palabras, apenas tres semanas de participación de esos cinco jugadores ya colocarían a Chivas por encima del millón de dólares.

¿Se suma Richard Ledezma al Mundial?

La cifra todavía podría crecer más si futbolistas como Richard Ledezma terminan entrando en la lista definitiva rumbo a la Copa del Mundo. El carrilero rojiblanco está incluido en la prelista y finalmente Javier Aguirre confirmó que cualquiera de ellos podría sumarse más tarde a la concentración del Tri en el CAR.