Chivas se despidió de la Liguilla luego de haber perdido por 2-1 ante Cruz Azul. En redes sociales, Fernando Cevallos afirmó que el Guadalajara quedó afuera por un penal inventado.

El sábado Chivas vivió una dolorosa eliminación luego de haber quedado eliminado de la Liguilla del Clausura 2026 a manos de Cruz Azul. Mientras muchos señalan que la Máquina fue un justo ganador, Fernando Cevallos, periodista identificado con el Guadalajara, fue uno de los pocos que señaló abiertamente que la eliminación fue por un penal inventado en la ida.

No hay dudas de que a lo largo de la fase regular como de la fiesta grande el Rebaño Sagrado fue perjudicado por las decisiones arbitrales. El duelo ante Tigres y Pumas tienen en común un dos planchazos contra Fernando González, mientras que ayer en la vuelta ante la Máquina Gonzalo Piovi piso sin intención a Ángel Sepúlveda y no vio ni siquiera la cartulina amarilla.

Tras la eliminación ante Cruz Azul, la mayoría de los insiders de Chivas señalaron que la eliminación es merecida. Sin embargo, quien afirmó que el Guadalajara quedó afuera de la Final por culpa del arbitraje fue Fernando Cevallos. “Cinco seleccionados en una concentración absurda, un tweet que evidenció malos manejos, la ‘necesidad’ de una final en TV abierta y un penal inventado en la ida…”, tuiteó.

Fernando Cevallos afirmó que Chivas quedó afuera por un penal inventado. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “La directiva de Chivas tendrá que aprender la lección y no volver a prestar sus seleccionados antes de tiempo para una concentración absurda, cuestionada y donde no se cumplen acuerdos en Selección Mexicana”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas?

El Guadalajara entrará en un periodo vacacional mañana y regresará en pleno Mundial 2026 con la pretemporada, por lo que seguramente en junio tendrá sus amistosos para la pretemporada 2026-2027. No hay que olvidarse que la Liga MX iniciará en julio.