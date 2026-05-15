La Máquina contará con su mejor delantero para buscar darle la sorpresa al Guadalajara en la cancha del Estadio Jalisco.

Chivas y Cruz Azul están por jugarse el trabajo de todo el semestre el próximo fin de semana cuando se enfrenten en la Semifinal del Clausura 2026, en donde ambas instituciones tienen el objetivo de ganar para poder llegar a la Final de la Liga MX.

Es por eso que tanto Gabriel Milito como Joel Huiqui estarían preparando sus armas para poder demostrar la mejor versión futbolística de cada uno de sus equipos, en donde el timonel de la Máquina tendría dos sorpresas para enfrentar al Rebaño.

Y es que el reportero de Vamos Azul, Gerardo González, destapó que para este duelo de Vuelta de las Semifinales, en el conjunto cementero habrá sorpresas en la convocatoria por la presencia de Gabriel Fernández y Jorge Rodarte, quienes no pudieron participar en el duelo de Ida.

Hay que recordar que La Máquina no pudo contar con el Toro, quien presentó molestias físicas, y por su parte, el canterano celeste no pudo jugar por presentar un cuadro de influenza, por lo que ahora tendrán más armas para el duelo contra el Guadalajara.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.