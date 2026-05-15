El carrilero del Guadalajara reconoció lo que falló en el duelo de Ida y que deberán arreglar para no sufrir en la Vuelta frente a La Máquina.

Chivas y Cruz Azul están peleando por el primer boleto a la Final del Clausura 2026, en donde ambos clubes deberán emplearse a fondo en la cancha del Estadio Jalisco para poder avanzar a la siguiente ronda de la Liga MX.

Es por eso que cada cuerpo técnico está planificando su estrategia para el duelo de Vuelta de la Semifinal, en donde Richard Ledezma habría destapado el principal aspecto que trabajará el Guadalajara para nulificar la ofensiva de La Máquina.

“Si tenemos control del medio campo de ellos, creo que podemos sacar el partido en el Estadio Jalisco. Eso nos faltó un poco, ganar ese medio campo en segundos balones, contrataques porque tienen buenos jugadores. Lo vamos a corregir”, explicó el carrilero en entrevista con Chivas TV.

Richy Ledezma aprovechó para destacar el aporte que está brindando la cantera del chiverío al primer equipo, en donde todos están aportando su granito de arena, por lo que puso de ejemplo a Santiago Sandoval.

“Mucha gente está hablando sobre 5 seleccionados, pero tenemos un plantel que tiene ganas de jugar y estaba esperando su momento. Por ejemplo, Santiago Sandoval, que tiene minutos en la Liga y Milito le dio chance de probarse en Liguilla y es algo diferente, la está rompiendo.

“Hay un grupo sano, un grupo que los veo campeones. Los de la 21, el Tapatío nos están ayudando a entrenar y cuando entran hacen su trabajo y saben qué hacer”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.