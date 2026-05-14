El '10' del Guadalajara no pierde el tiempo recordando que La Máquina eliminó al Rebaño el semestre anterior, por lo que se enfoca en el presente y el futuro.

Chivas está sobreponiéndose a todas las adversidades que la Liga MX, el arbitraje, la Selección Mexicana, el reglamento y hasta las lesiones le están presentando en este Clausura 2026 y se encuentran peleando las Semifinales del torneo local contra Cruz Azul.

La rivalidad con la Máquina se ha ido incrementando en los años recientes, sobre todo, por el cruce en el que se encontraron en los Cuartos de Final del torneo pasado, en donde los cementeros avanzaron a costa del Rebaño, recuerdo que en el Guadalajara ni siquiera tienen en mente.

El mediocampista rojiblanco, Efraín Álvarez, aseguró que podría parecer una revancha por lo vivido hace seis meses; sin embargo, en la plantilla rojiblanca lo único que quieren es avanzar a la Final para poder levantar el trofeo, dejando a un lado las rencillas del pasado con los celestes.

“Revancha sí, porque nos sacaron, pero al final del día es otro campeonato. Nosotros no estamos enfocados en la revancha, pero estamos enfocados en pasar a la Final, que es lo que queremos. Nosotros queremos la Final, ganar la copa y es en lo que estamos enfocados”, aseguró el 10 del chiverío en entrevista con Telemundo Deportes.

El mexico-estadounidense admitió que la serie frente a Cruz Azul no está sentenciada pese a la ventaja reglamentaria que tienen los rojiblancos, por lo que deberán prepararse adecuadamente y corregir los detalles para evitar llevarse una sorpresa de los capitalinos.

“Igual. Van a venir muy intensos, van a venir con todo y quieren ganar, pero al final del día son los detallitos chiquitos principalmente en estos partidos. Y tenemos que ir a ganar.

“Para esta Ida (con Cruz Azul), venimos con un resultado mejor, pero sabemos que no está nada acabado y necesitamos salir con más hambre. Va a ser otro partido de 90 minutos y tenemos que jugar nuestro partido y ojalá sacar el resultado”, explicó Álvarez.

¿Cómo fue la eliminación de Chivas en manos de Cruz Azul en el Apertura 2025?

Rojiblancos y celestes brindaron una serie llena de emociones pese a que el duelo de Ida terminó empatado a cero goles, en el segundo cotejo de la serie, el Guadalajara luchó y estuvo a punto de sellar el pase a Semifinales, pero Chicharito falló el penalti que definiría la serie, causando la derrota del Rebaño.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.