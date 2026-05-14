El zaguero del Guadalajara no canta victoria pese al gran resultado en la Ciudad de México, por lo que siguen alertas de lo que hagan los celestes.

Chivas demostró personalidad y su grandeza durante el duelo de Ida de las Semifinales del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, consiguiendo un empate a dos goles pese a las pifias arbitrales en su contra; sin embargo, en el redil saben que la misión no está terminada todavía.

José Castillo habló al término del duelo contra La Máquina en la cancha del Estadio Banorte, en donde reveló que en el Guadalajara sabían que era indispensable jugar con intensidad de principio a fin, ya que un equipo como el celeste puede aprovechar cualquier desatención que los podría dejar al borde de la eliminación.

“Es muy diferente encarar la primera parte de esta eliminatoria a diferencia de la anterior que fue un marcador mucho más adverso. Sabíamos que teníamos que apuntalar, en estas instancias no puedes regalar ni 5 ni 10 minutos porque este tipo de equipos de jerarquía te lo hacen pagar muy caro.

“Sabíamos que teníamos que empezar y terminar el partido con el pie en el acelerador, fue el caso. Evidentemente hay detalles por pulir, pero es un marcador favorable para nosotros pensando en que tenemos esa ventaja deportiva de cerrar en casa“, declaró el defensor a TV Azteca.

José Castillo admitió que triunfo con Tigres fortaleció a Chivas

“Puede ser un parteaguas. Es un equipo que trabaja con muchísima humildad y al final creo que eso nos ayudó a demostrar y a comprobar de que trabajando de la manera en que lo hicimos a lo largo de este semestre, podemos pensar en tener partidos excelentes y ese fue el caso que nos tiene hoy en la Semifinal“, concluyó el zaguero rojiblanco.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.