El Rebaño igualó en la Ida frente a Cruz Azul y quedó a un paso de acceder a la gran final de la Liga MX, aunque lograrlo no será nada sencillo.

Pasó la semifinal de Ida entre Cruz Azul y Chivas, la cual regaló un vibrante empate por 2-2 en el Estadio Banorte. El Rebaño Sagrado estuvo dos veces en ventaja por obra de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda, pero la Máquina Cementera alcanzó la igualdad gracias a un golazo de Charly Rodríguez y a un polémico penal que sancionó el silbante Maximiliano Quintero. El sábado en el Estadio Jalisco se definirá quién pasa a la final del Clausura 2026.

El análisis de Gabriel Milito

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco Gabriel Milito reflexionó sobre lo visto en el terreno de juego: “Fue un partido parejo. Estuvo realmente parejo y así será la vuelta. Son siempre partidos muy disputados, intenso donde ellos nos intentan neutralizar desde el mano a mano porque los dos queremos tener el dominio de la pelota y una manera de controlarnos era en el mano a mano. Fue muy disputado, muy intenso. Competimos muy bien ante un gran equipo”, analizó el estratega argentino.

Polémico arbitraje de Maximiliano Quintero

Algo que no pasó desapercibido fue el trabajo del silbante Maximiliano Quintero, quien tuvo mucho trabajo en un partido de alta intensidad. El colegiado dejó pasar un planchazo de Christian Ebere sobre Diego Campillo y por si fuera poco, marcó un polémico penal por una supuesta falta de Bryan González sobre el delantero nigeriano, por lo que Chivas se expresó en redes sociales: “Con todo y contra todos”.

Paliza del Guadalajara en la Final Sub-21 contra América

En otra demostración del talento existente en la Cantera Rojiblanca, Chivas se impuso por 4-1 sobre América en la Final de Ida de la categoría Sub-21. El Clásico Nacional tuvo lugar en el Estadio Akron y los dirigidos por Luis Arce se impusieron con una contundente goleada, gracias a los dobletes de Jesús Hernández y Esteban Mendóza. La vuelta será este sábado 16 de mayo en el Mini Estadio de Coapa.

Érick Gutiérrez busca salir de Chivas

En otras noticias, el periodista Jesús Bernal confirmó que el mediocampista Érick Gutiérrez ya se mueve para concretar una salida del Rebaño Sagrado, pues no entra en planes de Gabriel Milito: “Es un hecho, el Guti se irá de Chivas. Ya está buscando alternativas, ya está buscando opciones junto con su agente para tratar de encontrar un equipo donde recalar en este verano”, informó en su canal de Youtube.