Chivas enfrenta a Cruz Azul, pero la Selección Mexicana dio mucho de qué hablar con la prelista para el Mundial.

Chivas se enfrenta esta noche a Cruz Azul en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026, en una serie que ha generado enorme expectativa tanto en Guadalajara como en la capital del país. Sin embargo, alrededor del Rebaño Sagrado también han surgido muchas noticias importantes en las últimas horas, incluyendo novedades sobre la Selección Mexicana, exjugadores rojiblancos que ahora militan en La Máquina y las declaraciones de Alan Mozo sobre su salida del club.

Oficial: Javier Aguirre tiene en la mira a tres jugadores más de Chivas para la Selección

La tarde de este martes se dio a conocer la prelista de 55 futbolistas considerados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Aunque todavía está lejos de ser la convocatoria definitiva, llamó mucho la atención que aparecieran tres jugadores más de Chivas además de los cinco que ya estaban contemplados. Los futbolistas rojiblancos incluidos fueron Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Bryan González.

Asimismo, también sorprendieron algunas ausencias importantes dentro de esa prelista, especialmente las de Diego Campillo, José Castillo y Omar Govea, futbolistas que varios aficionados consideraban con posibilidades reales de ser observados por el cuerpo técnico del Tri.

La afición de Chivas pide a Sergio Aguayo como titular ante Cruz Azul

A pesar de disputar muy pocos minutos en la vuelta contra Tigres por los Cuartos de Final, Sergio Aguayo dejó muy buenas sensaciones entre la afición rojiblanca. El delantero del Tapatío mostró velocidad, movilidad y muchísimo peligro ofensivo durante el tiempo que estuvo en la cancha.

Esto, sumado al complicado partido que tuvo Ángel Sepúlveda frente a los felinos, provocó que muchos seguidores del Guadalajara comenzaran a pedirle a Gabriel Milito un cambio en la alineación, buscando que Aguayo aparezca como titular frente a Cruz Azul en las semifinales.

La afición de Chivas quiere ver más a Sergio Aguayo.

Ariel Castro, canterano de Chivas, expresó su amor por Cruz Azul previo a las semifinales

Luego de no encontrar demasiadas oportunidades dentro del Primer Equipo de Chivas, Ariel Castro salió rumbo a Cruz Azul al inicio del Clausura 2026, movimiento que le permitió comenzar a tener mucha más actividad y regularidad dentro de la Liga MX.

Ahora, completamente identificado con la escuadra cementera, el canterano rojiblanco dejó atrás sus raíces justo antes de enfrentar al club que lo formó. En redes sociales publicó un mensaje bastante llamativo donde dejó claro su compromiso con La Máquina: “Qué lindo el azul”, frase que rápidamente generó reacciones entre ambas aficiones.

Alan Mozo se sincera sobre su salida de Chivas y la final perdida

Alan Mozo habló recientemente sobre lo que significó su salida de Chivas, confesando que abandonar al Guadalajara fue algo que realmente le dolió, principalmente porque tenía el objetivo muy claro de convertirse en campeón con el Rebaño Sagrado. Aun así, el lateral aseguró que se marcha agradecido tanto con la institución como con la afición por todo lo que vivió en su etapa como rojiblanco.

Además, también recordó la final perdida contra Tigres, reconociendo que después de haber sentido el campeonato prácticamente asegurado, aquella derrota terminó afectándolo muchísimo emocionalmente, al grado de confesar que incluso le provocó depresión.