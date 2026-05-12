El estratega mexicano defendió el presente del Guadalajara y aseguró que el equipo ha sido subestimado.

Las Chivas sorprendieron a propios y extraños en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 después de eliminar a Tigres, uno de los principales candidatos al título.

Y es que a pesar de llegar a la Liguilla sin sus futbolistas convocados a la Selección Mexicana, el Club Deportivo Guadalajara mostró personalidad, intensidad y una idea futbolística.

Así que quien habló sobre este momento del Rebaño Sagrado fue José Manuel de la Torre durante una entrevista con Claro Sports. El estratega mexicano consideró que gran parte del entorno futbolístico minimizó las posibilidades de Chivas debido a las bajas que sufrió previo a la Fiesta Grande.

“Chivas venía haciendo buen futbol y lo hizo toda la temporada; algunos partidos le costó, normal. Y bueno, todo el mundo subestimó el hecho de que se haya quedado sin sus seleccionados, pero en sus formas, en su intensidad y todo siguió mostrándose muy bien y creo que fue un justo resultado a su esfuerzo y a sus formas de trabajo”, declaró.

Ahora, el Club Deportivo Guadalajara buscará mantener ese mismo nivel en las Semifinales del Torneo Clausura 2026, donde enfrentará a Cruz Azul en una serie que promete emociones.

¿Cuándo se jugará la Semifinal de Ida entre Chivas y Cruz Azul?

Cabe mencionar que el partido de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 se llevará este miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México,y será transmitido por medio de TUDN, Canal 5 y ViX