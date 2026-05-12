Chivas deberá estar atento al cuadro que prepara Cruz Azul, pues Joel Huiqui iría con todo en la Ida de las Semifinales

De cara a la Semifinal de Ida del Torneo Clausura 2026 frente a las Chivas, todo apunta a que Cruz Azul mantendrá la base del equipo que utilizó en el partido de Ida de los Cuartos de Final contra Atlas.

La Máquina buscará aprovechar la localía en el Estadio Banorte para tomar ventaja en una serie que promete ser la más intensas. De acuerdo con información de Claro Sports, Joel Huqui tendría prácticamente definido su once inicial para enfrentar al Club Deportivo Guadalajara.

La única duda del cuerpo técnico estaría en el mediocampo, específicamente entre Amaury García y Jeremy Márquez. En la portería aparecería Kevin Mier, mientras que la línea defensiva estaría conformada por Luis Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos.

Por delante, José Paradela, Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez serían los encargados de manejar el ritmo del encuentro, además de generar futbol para los hombres más adelantados.

En ataque, Rodolfo Rotondi y Christian Ebere apuntan a ser los futbolistas más peligrosos, gracias a su velocidad y capacidad para desequilibrar en el último tercio de la cancha.

Así que con este posible once, Cruz Azul intentará pegar primero en la eliminatoria y llegar con ventaja al compromiso de Vuelta en el Estadio Jalisco.

¿Cuándo será la Semifinal de Ida entre Chivas y Cruz Azul?

El cotejo de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 se llevará este miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México,y será transmitido por medio de TUDN, Canal 5 y ViX