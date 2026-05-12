Los seguidores de Chivas hicieron retumbar el hotel de concentración con una impresionante serenata antes de enfrentar a Cruz Azul.

La pasión rojiblanca ya se hace sentir en la Ciudad de México. Y es que a unas horas de enfrentar a Cruz Azul en la Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026, el plantel de Club Deportivo Guadalajara recibió una emotiva serenata por parte de cientos de aficionados que se dieron cita en las afueras del hotel de concentración.

Los seguidores del Rebaño Sagrado comenzaron a reunirse desde temprana hora y poco a poco fueron llenando las inmediaciones del hotel ubicado al sur de la capital de nuestros país.

El ambiente dejó claro que la ilusión por alcanzar la Final del futbol mexicano está más viva que nunca en Chivas luego de eliminar a Tigres en los Cuartos de Final.

Chivas anunció boletos agotados para la Vuelta de Semifinales

A través de redes sociales, Chivas anunció que los boletos para el partido de Vuelta de las Semifinales, programado en el Estadio Jalisco, quedaron totalmente agotados, por lo que se espera un lleno espectacular para definir al finalista del Torneo Clausura 2026.

Con una afición completamente entregada y el ánimo por las nubes, el Club Deportivo Guadalajara se declara listo para afrontar una eliminatoria de alta exigencia ante Cruz Azul.