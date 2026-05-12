El exjugador del Guadalajara abrió su corazón y reveló detalles que vivió en su paso por el Rebaño que lo dejaron marcado de por vida.

Chivas es el club más grande que existe en México, por lo que muchos futbolistas sueñan con el poder vestir la camiseta rojiblanca y sobre todo, ser campeones con dicha indumentaria, sueño que se le frustró a Alan Mozo en el Clausura 2023 con Veljko Paunovic.

El ahora lateral del Pachuca recordó su paso por el Guadalajara en donde solo tuvo palabras de agradecimiento y felicidad por su etapa en el Rebaño Sagrado; sin embargo, admitió que aquella Final perdida frente a Tigres fue un momento muy fuerte en su vida hasta llegar a sufrir depresión.

Mozo recordó a atmósfera que se vivió en el Estadio Akron aquella noche, en donde el chiverío pasó de la ilusión y la fiesta a vivir frustración en silencio, asegurando que se vivieron cosas raras que les impidieron el levantar el trofeo de campeón.

“Otra cosa que me dolió bastante fue perder la Final contra Tigres. Entré en depresión, neta. ¿Qué es esto que estoy sintiendo después de perder? Estuvo culerísima.

“Tuvimos un excelente torneo. La Final de Ida cero a cero en el Volcán es un súper resultado. En el Akron se sentía el Estadio lleno desde tres horas antes, cantando la canción. Me acuerdo y piel chinita. Dos a cero, gol de mi Pocho Guzmán. Yo no dije: ‘ya ganamos’, pero se sentía.

“Y empezaron a pasar cosas raras. El profe (Paunovic) hizo cambios, no digo que por eso, pero muchas cosas pasaron. No nos confiamos, pero fue raro. Un penal y tres a dos. En tiempo extra me sacaron, no pude ni terminar el juego. Después de tenerla tan cerca. Imagínate un cementerio, pero en el Akron. 45 mil personas, todos callados. Parecía una pesadilla.

“Quedar campeón en Guadalajara es diferente (…) Ves la ilusión de la gente. Me encanta Guadalajara porque Chivas es tan grande que siento que es un pequeño resumen de lo que es el país. Gana Chivas, gana México y la gente es más feliz”, declaró el futbolista de los Tuzos en el podcast, el Re-Portero de Yosgart Gutiérrez.

¿Qué sucedió en aquella Final del Clausura 2023 entre Chivas y Tigres?

Se reeditó la Final del Clausura 2017 en donde el Guadalajara se coronó frente a los felinos bajo la tutela de Matías Almeyda, por lo que surgieron grandes esperanzas de repetir la hazaña.

En el primer tiempo, el chiverío dominó y borró a los felinos, adelantándose en el marcador con goles de Roberto Alvarado y Víctor Guzmán; sin embargo, los nervios llegaron al Rebaño en el segundo tiempo, en donde los felinos vinieron de atrás y empataron el partido, sentenciándolo en tiempo extra con un gol de Guido Pizarro.