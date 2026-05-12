El mediocampista ofensivo que está brillando en Pumas ha comenzado a sonar como opción para el Guadalajara para ser refuerzo en verano.

El Clausura 2026 está muy cerca de llegar a su culminación, por lo que los rumores sobre el mercado de fichajes están comenzando a surgir en el entorno de la Liga MX, en donde evidentemente Chivas es uno de los clubes a los que más vinculan futbolistas a través de redes sociales.

El Guadalajara se ha encargado de tener un plantel poderoso gracias al buen ojo de la directiva para hacer contrataciones, aunado al buen trabajo en fuerzas básicas que está redituando con buenos futbolistas que siguen abasteciendo al primer equipo.

Sin embargo, en horas recientes se ha mencionado la posibilidad de que el chiverío realice negociaciones para buscar la contratación de Jordan Carrillo, mediocampista ofensivo que está brillando en Pumas en este Clausura 2026.

Chivas tendría descartado a Jordan Carrillo como refuerzo por Javier Mier

No es la primera ocasión que el nombre de Jordan Carrillo suena para poder fichar con el Guadalajara; sin embargo, fue en el verano del 2025 el mercado de fichajes en el que dicha versión tomó más fuerza, aunque su llegada al redil habría sido descartada según el comunicador de As México, César Huerta.

Dicho reportero explicó que debido a su comportamiento fuera de las canchas, en el chiverío, en el que le gustaría el estar en fiestas, fue la razón por la que se descartó su llegada al redil en aquel momento, en donde Javier Mier ya fungía como director deportivo.

“He escuchado mucho que a Jordan Carrillo está por terminársele el contrato y podría ser una oportunidad de mercado, aunque por lo que sé, en Chivas le pintaron la cruz. Porque tuvieron informes de que es muy vago y lo que quieren es sanear el vestidor. Hay mucha más vagancia, mucha más de la que se dice y quieren sanear esto”, explicó el comunicador en su canal de YouTube en una transmisión del 2 de julio del 2025.

¿Cuál es la situación contractual de Jordan Carrillo?

Con la misión de que tuviera un repunte futbolístico, Santos Laguna decidió mandar a préstamo, sin opción de compra, a Jordan Carrillo, reencontrándose con su mejor versión futbolística, por lo que se espera que en este verano reporte nuevamente con los Guerreros para que comande su proyecto o en su defecto, venderlo a muy buen precio.