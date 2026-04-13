Chivas viene de perder por goleada ante Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026 en el Estadio Universitario de Nuevo León. Tras lo sucedido en el Volcán, Daniel Brailovsky, exjugador de América, señaló que actualmente Pumas es más candidato que el Guadalajara por el nivel de futbol demostrado.

No hay dudas de que el equipo de Gabriel Milito viene de llevar adelante un papelón luego de no haber podido hacerle frente a un rival que siempre es candidato al título. Cuatro errores les costaron significaron para el Guadalajara recibir cuatro goles en contra y tirar por la borda un partido que quedó emparejado hasta el segundo gol.

En medio de este contexto comienzan a surgir dudas sobre para qué están las Chivas de Gabriel Milito en el Clausura 2026. Quien se metió en esta discusión y señaló que Pumas está por encima del Rebaño Sagrado fue Daniel Brailovsky, ex jugador y entrenador de América, en Fox Sports.

Chivas viene de caer ante Tigres. (Foto: IMAGO7)

“Todo lo que hacía era para quitarle responsabilidad a los futbolistas y se cargaba todo. Cuando yo dije que era algo parecido a Hugo Sánchez se reían porque pensaban que comparaba el futbol de uno con el otro y no era real”, declaró el argentino en Fox Sports sobre Efraín Juárez. Y agregó: “Y por supuesto que hoy por hoy como está jugando este equipo es mucho más candidato que el que va primero en la liga sin ninguna duda”.

¿Cómo marcha Chivas y Pumas en el Clausura 2026?

La actualidad tiene a Chivas como líder del Clausura 2026 con 31 puntos, mientras que Pumas es cuarto 27 puntos. Cabe destacar que el Guadalajara necesita sumar siete puntos para cerrar como superlíder de la fase regular.