Uno de los jugadores que Chivas que va a ser titular en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana es Raúl Rangel. En medio de este contexto, David Medrano reveló en el partido del Guadalajara ante Tigres que Gabriel Milito y su cuerpo técnico pretenden que en las últimas dos jornadas de la fase regular Óscar Whalley sea titular para que comience a ganar minutos de cara a la Liguilla.

Sin duda lo sucedido el último sábado el Rebaño Sagrado recibió un golpe de realidad luego de que haya perdido por goleada ante un rival que siempre es candidato al título. En medio de este contexto, la gran duda que surge es cómo va a resolver el entrenador argentino con las bajas que habrá en la Fiesta Grande por culpa del Tri.

Uno de los puestos sensibles que tendrá Chivas para la Liguilla del Clausura 2026 es Raúl Rangel, quien se perfila a ser titular en México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026. La gran pregunta que surge es cuándo o cómo Gabriel Milito le dará minutos a Óscar Whalley para que llegue con ritmo a los Cuartos de Final.

Óscar Whalley se perfila para debutar en la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

El sábado David Medrano reveló en pleno partido del Guadalajara ante Tigres que el cuerpo técnico pretende hacerlo debutar oficialmente en la Liga MX ante Necaxa y que cierre la fase regular frente a Tijuana. De esta manera, el próximo sábado, en el Estadio Akron, el Tala mantendrá la titularidad.

Raúl Rangel dio la cara tras la goleada ante Tigres

Luego de lo sucedido en Nuevo León, Raúl Rangel fue el único jugador de Chivas que dio la cara luego de la derrota por goleada ante Tigres en redes sociales. “El miedo al fracaso es lo que te aleja del éxito”, el portero del Rebaño Sagrado en Instagram.