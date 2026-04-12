En Nuevo León, Chivas se llevó una brutal paliza luego de que haya perdido por 4-1 ante Tigres por el Clausura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en el Volcán, Raúl Rangel rompió el silencio en redes sociales para señalar que es el miedo al fracaso lo que los alejan del éxito.

La mirada de todos los aficionados del Guadalajara es que los grandes culpables de la derrota ante el equipo de Guido Pizarro fueron Diego Campillo, Luis Romo y Fernando González. A su vez, muchos apuntan contra Gabriel Milito por el planteo táctico al dejar afuera de la alineación a Brian Gutiérrez.

En medio de este contexto, uno de los jugadores que sufrió por las decisiones de sus compañeros y entrenador es Raúl Rangel. El portero de Chivas no solo ha sido clave en el armado del conjunto rojiblanco, sino que además se perfila a ser titular en el debut de México ante Sudáfrica por la Copa del Mundo 2026.

Raúl Rangel habló en redes sociales. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido en Nuevo León quien dio la cara por el Guadalajara y rompió el silencio fue el Tala en redes sociales. “El miedo al fracaso es lo que te aleja del éxito”, el portero del Rebaño Sagrado en Instagram, por lo que recibió apoyo de aficionados.

¿Cómo marcha Chivas en el Clausura 2026 tras perder ante Tigres?

Luego de la derrota contra Tigres por 4-1, Chivas se ubica primero en la tabla general de posiciones con 31 puntos. El equipo de Gabriel Milito se ubica de momento a tres puntos de Cruz Azul, empató 1-1 ante América, y a cinco de Toluca.