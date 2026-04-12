No hay dudas de que en Nuevo León, Chivas no estuvo a la altura de las circunstancias luego de haber perdido por 4-1 ante Tigres a falta de tres partidos para que inicie la Liguilla del Clausura 2026. Tras lo vivido contra los felinos, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y lanzó un ultimátum a jugadores al señalar que no deben regalar nada si aspiran a lograr lo que todo el Guadalajara sueña desde hace casi 10 años. Sin dudas un pensamiento que se leyó en redes sociales tras el encuentro

Los errores de Diego Campillo, Fernando González y Luis Romo permitieron que el equipo que dirige Guido Pizarro saque una diferencia amplia en los 90 minutos. Sin embargo, las decisiones del entrenador argentino permitieron que el conjunto local marque la diferencia al poner de doble contención a Daniel Aguirre, quien juega bien de stopper, y al Oso.

Chivas no perdió el liderato del Clausura 2026, pero dejó en evidencia que ante rivales de mayor jerarquía no puede marcar la diferencia y ya sucedió ante Cruz Azul, Toluca y Pumas. A su vez, ante los Diablos Rojos y los Universitarios ya se había visto que la combinación de Romo, Oso y Aguirre no era la mejor para defender como para la salida con balón controlado.

Gabriel Milito afirmó que no deben regalar nada ante rivales de jerarquía. (Foto: IMAGO7)

Tras el partido en el Volcán, Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa y señaló que si no mejoran estos aspectos no se va a poder lograr la 13. ”No podemos conceder absolutamente nada. Sobre todo en los comienzos de los partidos. Nos sale caro. Nos sucedió en los primeros 20 minutos contra Toluca, nos sucedió hoy también. Si bien después del gol nos metimos en el partido y a través del juego logramos empatar. Y había sanciones de que estábamos jugando bien. Revisaremos todo este aspecto sin duda si queremos aspirar a eso que soñamos hay que cosas que debemos corregir, mejorar y que no deberían volver a suceder”, expresó el argentino.

¿Cómo marcha Chivas en el Clausura 2026?

Luego de la derrota contra Tigres por 4-1, Chivas se ubica primero en la tabla general de posiciones con 31 puntos. El equipo de Gabriel Milito se ubica de momento a tres puntos de Cruz Azul, empató 1-1 ante América, y a cinco de Toluca.