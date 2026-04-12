En Nuevo León el Guadalajara de Gabriel Milito recibió un golpe brutal de realidad debido a que Tigres, una de las plantillas millonarias de la Liga MX, se impuso por 4-1. Tras lo sucedido ante el conjunto auriazul quien rompió en las redes sociales el silencio fue Javier Mier para dejar un claro mensaje a la afición de Chivas para dejar en claro que se gana y se pierde juntos.

Ayer quedó en evidencia la gran cantidad de problemas que generó el entrenador argentino con su planteo en el Volcán. Es un hecho que a Luis Romo le falta ritmo futbolístico, que la dupla en el medio entre Daniel Aguirre y Fernando González no funciona y que Brian Gutiérrez debe ser titular indiscutido en el Rebaño Sagrado.

Por esta razón la afición de Chivas estalló en redes sociales por el juego que llevaron adelante ante Tigres. En medio de este contexto adverso, Javier Mier rompió el silencio en redes sociales para dejar un contundente mensaje a la afición rojiblanca en Instagram.

“Juntos”, expresó el director deportivo junto a una fotografía de los jugadores del Rebaño Sagrado abrazados. Cabe destacar que ese tipo de publicación las lleva adelante ya sea que el Guadalajara se haya quedado con la victoria, el empate o la derrota.

¿Cómo marcha Chivas en el Clausura 2026?

Luego de la derrota contra Tigres por 4-1, Chivas se ubica primero en la tabla general de posiciones con 31 puntos. El equipo de Gabriel Milito se ubica de momento a tres puntos de Cruz Azul, empató 1-1 ante América, y a cinco de Toluca.