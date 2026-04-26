Chivas viene de tener un angustioso empate contra Tijuana y enfrentará a Tigres en los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras lo sucedido en el Estadio Akron en el que Katia Itziel decidió no cobrar un claro penal, Javier Mier dejó un claro mensaje a la plantilla y afición al señalar que juntos van a disputar el momento más importante del torneo.

El Rebaño Sagrado viene de quedarse con un partido que dejó un feo sabor de boca debido a que jugó mejor, pero se llevó un punto ante un rival que especuló con el cero en la portería y a que América supere a Atlas. En consecuencia, el Guadalajara se quedó sin el superliderato y la Hormiga González sin su bicampeonato de goleo.

A su vez, se habla mucho de la decisión de Katia Itziel ya que anuló un penal claro que le pudo significar a Chivas cumplir con esos dos objetivos. En medio de este contexto, Javier Mier dejó un claro mensaje para la nación rojiblanca al señalar que es momento de estar juntos porque se viene la parte más importante del campeonato.

Javier Mier dejó mensaje en redes sociales luego de que acuchillaran a Chivas.

“Orgullo de este EQUIPO, se viene lo mejor. JUNTOS”, expresó en Instagram el director deportivo del Guadalajara en redes sociales junto a una fotografía de Instagram de todos los jugadores juntos saludando a la afición.

¿Cuándo se jugaría la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas y Tigres seguramente se jugará el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León con horario a confirmar. Cabe destacar que la Fiesta Grande del futbol mexicano se jugará una vez por semana, por lo que se espera que la vuelta se juegue el sábado 9.