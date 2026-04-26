La polémica de Chivas contra Tijuana no termina debido a que Katia Itziel decidió ir para atrás luego de no haber sancionado un claro penal al Guadalajara. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, la silbante dejó dos importantes mensajes en redes sociales.

“PENAL del tamaño del Akron a favor de Chivas por mano no justificable, mano encima del hombro, amplía el volumen de su cuerpo el jugador de Xolos. Se equivoca Katia Itzel en quitar el penal cuando la llama Gato Ortiz. Se los dije, no es ciencia. Mala la designación para este partido”, expresó el Cantante Guerrero, analista de TUDN, en X luego de lo sucedido en el penal que no le cobró en contra Xolos.

Lo sucedido en el Estadio Akron se sigue conversando en todas las mesas de debates futbolísticos porque es el cuarto partido en el que Chivas vuelve a ser perjudicado como sucedió con Rayados de Monterrey, Pumas y Necaxa. A menos de 24 horas del partido, Katia Itziel rompió el silencio en redes sociales con dos mensajes.

Katia Itziel envió mensaje en redes sociales. (Foto: IMAGO7)

“‘Aquello que está para iluminar, debe soportar arder’ – Bob Dylan”, publicó la silbante en Instagram. Horas después compartió una serie de motivos por los que no se estudia por necesidad, sino que se hace para tener poder, para no ser arrebatado, para descubrir más, porque enriquece la mente y el alma, y porque impulsa el crecimiento personal. Sin dudas estas publicaciones se pueden interpretar como un claro mensaje para que aquellos que la señalan vayan a leer el reglamento y que ella debe soportar a los haters por tomar una decisión que va contra corriente.

¿Cuándo se jugaría la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas y Tigres seguramente se jugará el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León con horario a confirmar. Cabe destacar que la Fiesta Grande del futbol mexicano se jugará una vez por semana, por lo que se espera que la vuelta se juegue el sábado 9.