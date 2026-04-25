Corría el minuto 91 cuando Katia Itzel García Mendoza marcó un penal a favor del Club Deportivo Guadalajara luego de ver una mano dentro del área de Unai Bilbabo.

No obstante, la silbante rectificó su decisión tras revisar la jugada en el VAR, una determinación que pudo cambiar el rumbo del partido e incluso significar la victoria de Chivas frente al cuadro fronterizo.

Destacar que Armando González fue quien más resintió la modificación de Katia Itzel García Mendoza, ya que ese posible tanto le habría permitido igualar a Joao Pedro en la tabla de goleo.

Cabe mencionar que con este empate frente a los Xolos de Tijuana, el Rebaño Sagrado perdió el liderato general ante Pumas y entra a la Liguilla como segundo lugar.

¿Cuántos puntos hizo Chivas en la Fase Regular?

Como se mencionó anteriormente, Chivas culminó la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 en la segunda posición de la tabla general al sumar 36 unidades, producto de 11 victorias, tres empates y tres derrotas.