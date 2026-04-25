Armando González sueña con el bicampeonato de goleo en la Liga MX, por lo que luce ansioso por reencontrarse con el gol con la camiseta de Chivas y así lo demostró en el duelo contra Xolos de Tijuana.

En la recta final del primer tiempo, Richard Ledezma se sumó al ataque y mandó un servicio cruzado a la espalda de los defensores, en donde la Hormiga le ganó la posición y se barrió, pero no alcanzó a impactar la redonda para mandarla al fondo de las redes.

La disputa por el campeonato de goleo es entre Armando González y Joao Pedro, quien llegó a la jornada 17 con 13 goles anotados, por 12 del delantero rojiblanco que sueña con sumar un nuevo logro en su carrera.

¿Cuándo se jugará la Ida de los Cuartos de Final?

A falta de que se confirme el rival del Guadalajara, hay que recordar que hubo un ajuste en el calendario, en donde el duelo de Ida de los Cuartos de Final se jugará hasta el próximo fin de semana en la casa del adversario y posteriormente, el 9 o 10 se jugará la Vuelta en la cancha del Estadio Akron.