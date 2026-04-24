Chivas es un club al que no cualquier futbolista es capaz de llegar pese a contar con grandes cualidades; sin embargo, Roberto Alvarado se encargó de hacer que un exfutbolista supiera lo que es portar la playera del club más importante de México.

Adrián Aldrete fue un futbolista que brilló en todos los clubes en los que participó, en donde evidentemente resaltan América, Cruz Azul y Pumas; sin embargo, no pudo jugar en el club más relevante de toda la Liga MX.

Sin embargo, el Piojo se encargó de hacer que existan imágenes del exdefensor con la playera del Guadalajara, ya que el futbolista ’25’ del Rebaño Sagrado le habría obsequiado un jersey de la escuadra tapatía.

Aldrete agradeció públicamente el gesto de Roberto Alvarado al tiempo de que presumía su nueva playera, con la que ya hay registro fotográfico del exzaguero con la camiseta de los cuatro grandes del futbol mexicano.

“Gracias mi chivahermano por esta joyita”, escribió Adrián Aldrete en su cuenta de Instagram, en donde etiquetó al Piojo por su gesto.

¿Cómo le fue a Adrián Aldrete en Cruz Azul, América y Pumas?

El defensor tuvo una trayectoria importante, la cual inició con el título del Mundo Sub 17 con México en Perú 2005, además de que jugó en clubes como Morelia, Dorados, América, Santos y Cruz Azul.

Su paso con las Águilas arrancó en el 2012 en donde logró ser campeón de Liga MX, posteriormente fichó con La Máquina en 2016, logrando ser campeón en el 2021 con los celestes. Su último equipo fue el de la UNAM, en donde no pudo levantar ningún trofeo, anunciando su retiro a finales del 2024.