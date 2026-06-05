La predicción del reconocido analista sobre el desempeño de México en el Mundial podría tener un efecto directo en la pretemporada de Chivas.

El panorama de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 no luce alentador según las proyecciones de Joachim Klement, el matemático alemán que ha ganado notoriedad por haber acertado a los últimos tres campeones mundiales mediante modelos estadísticos.

En esta ocasión, su pronóstico coloca al TRI lejos de los puestos de privilegio y con una eliminación temprana en dicha competencia. De acuerdo con el análisis de Joachim Klement, el combinado nacional lograría avanzar a la fase de eliminación directa, pero lo haría apenas como tercer lugar de su grupo, por detrás de Corea del Sur y República Checa.

Este escenario obligaría al conjunto nacional a disputar los Dieciseisavos de Final ante una selección de gran nivel como Bélgica. La predicción señala que la Selección Mexicana no lograría superar dicho compromiso.

De cumplirse este pronóstico, la participación del TRI en su Copa del Mundo terminaría mucho antes de lo esperado, generando una enorme decepción entre la afición azteca.

La Selección Mexicana quedaría eliminado pronto de la Copa del Mundo.

¿La pronta eliminación de México sería buena noticia para Chivas?

Este escenario podría representar una noticia positiva para el Club Deportivo Guadalajara. Y es que los futbolistas rojiblancos que fueron convocados por la Selección Mexicana regresarían antes de lo previsto a la disciplina del equipo una vez que disfruten de algunos días de descanso tras su participación a la Copa del Mundo.

Chivas tiene programado iniciar su pretemporada el próximo 15 de junio bajo las órdenes de Gabriel Milito, con la mira puesta en el Torneo Apertura 2026, así que una eliminación temprana del TRI permitiría que los seleccionados rojiblancos se reincorporen con mayor anticipación a los trabajos del plantel.