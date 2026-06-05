Para la afición de Chivas fue especialmente doloroso perder a varios de sus futbolistas durante la Liguilla debido a la concentración de la Selección Mexicana. Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Armando González, quien llegaba como uno de los delanteros mexicanos más en forma del último año. Sin embargo, conforme avanzaron los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026, la actividad de la Hormiga fue disminuyendo hasta prácticamente desaparecer de las rotaciones ofensivas del Tri.

De cara al amistoso contra Serbia, muchos aficionados ya consideraban poco probable que González apareciera en el once inicial. Lo que sí tomó por sorpresa fue que el delantero rojiblanco no disputara ni un solo minuto durante el encuentro. Aun así, hubo un momento fuera de las cámaras principales que llamó la atención de quienes siguieron de cerca la ceremonia previa al partido y que dejó ver la buena relación que existe entre Javier Aguirre y el atacante de Chivas.

Javier Aguirre tuvo un gesto paternal con la Hormiga.

Durante la entonación del Himno Nacional Mexicano, se pudo observar cómo Javier Aguirre se encontraba junto a Armando González. En un gesto que muchos interpretaron como una muestra de respaldo y cercanía, el técnico nacional le acarició la cabeza mientras ambos cantaban. La escena fue breve, pero suficiente para reflejar que, pese a la falta de minutos recientes, el Vasco mantiene una relación cercana con el delantero rojiblanco.

Ante este panorama, la única explicación optimista para la ausencia de González sería que Aguirre ya tiene completamente definida su evaluación sobre él. Es decir, que la falta de participación no responda a una pérdida de confianza, sino a que el cuerpo técnico considera que ya conoce perfectamente lo que puede aportar. Aun así, la situación no deja de generar incertidumbre a menos de una semana del inicio de la Copa del Mundo.

La afición de Chivas reaccionó de forma muy negativa a la ausencia de Armando González ante Serbia

Al tratarse del segundo partido consecutivo en el que Armando González no recibió minutos, la reacción de la afición rojiblanca en redes sociales no se hizo esperar. Muchos seguidores cuestionaron las decisiones de Javier Aguirre, mientras que otros mostraron preocupación por el papel que podría tener la Hormiga durante el Mundial 2026. Incluso aparecieron comentarios pesimistas que auguran una participación mínima del delantero, algo que contrasta con los méritos que acumuló durante el último año, en el que fue campeón y subcampeón de goleo con la camiseta de Chivas.