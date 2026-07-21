El entrenador del Guadalajara cepillaría al Oso del once titular, pero se trataría de su estrategia y no por el mal partido que registró en la jornada 1.

Chivas arrancó su participación en el Apertura 2026 con el pie izquierdo al perder durante el primer partido del torneo frente al Toluca por marcador de 1-0, en donde algunos aficionados expresaron su descontento con algunos futbolistas, en donde uno de los más criticados fue Fernando González.

El Oso vivió una noche complicada debido a que no pudo destruir los ataques de los Diablos Rojos, quedando rebasado en varias ocasiones, por lo que en redes sociales mucha gente comenzó a cuestionar la titularidad del mediocampista rojiblanco, en donde Gabriel Milito podría tomar cartas en el asunto.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que en el Guadalajara se suele modificar el esquema en relación al rival, ya que con clubes que no buscan la presión alta para tratar de monopolizar el esférico, el entrenador argentino prefiere usar a dos generadores de juego, en lugar de un contención, por lo que Fernando González podría perder su lugar en el 11 titular para el juego contra Bravos.

“La posibilidad de que Fernando González tuviera que esperar el partido desde la banca. Hay circunstancias de rival que se prestan para esto (…) No es un hecho, pero sí es una posibilidad porque ante rivales como Juárez, descartando a los cinco de arriba, los demás normalmente no le pelean la pelota al Guadalajara, entonces el Oso ya no tiene razón de ser”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles serían las opciones para suplir al Oso González?

Según explicó el comunicador César Huerta, el entrenador Gabriel Milito tendría tres alternativas para suplir a Fernando González en el centro del campo, la primera sería con Omar Govea con Luis Romo, la segunda sería el regreso de Brian Gutiérrez al once titular y la tercera sería retrasar a Kevin Castañeda junto con Govea.

Encuesta ¿Cuál opción en el medio campo te gustaría más para el Chivas vs. FC Juárez? ¿Cuál opción en el medio campo te gustaría más para el Chivas vs. FC Juárez? Omar Govea - Luis Romo Omar Govea - Brian Gutiérrez Omar Govea - Kevin Castañeda Ya votaron 2 hinchas

¿Ricardo Marín o Armando González suplirá a Ángel Sepúlveda?

“Sobre la expulsión de Ángel Sepúlveda. No vaya a ser que se les ocurra que como no está Sepúlveda vayan con el 4K (Ricardo Marín). Si no ocurre nada raro, Armando González va a comenzar el próximo sábado sin ninguna bronca. Está bien físicamente, anímicamente. Le quisieron respetar el lugar a Sepu porque hizo la pretemporada”, concluyó el comunicador.