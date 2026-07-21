Toluca revivió el segundo gol frente a Chivas con una publicación que puso nuevamente en el centro de la conversación a Fernando González.

La derrota de Chivas frente a Toluca en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 sigue dando de qué hablar. Y es que, por medio de un video compartido en TikTok, los Diablos Rojos revivieron el segundo gol ante el Club Deportivo Guadalajara, anotado por Jesús Gallardo tras un contundente contragolpe.

En las imágenes difundidas por los “Escarlatas” se observa la jugada que terminó con la anotación del también futbolista de la Selección Mexicana. Todo comenzó cuando Helinho recibió el balón por la banda y, con una maniobra individual, logró burlar a Fernando González y después servir el pase para que el lateral mexicano únicamente le pegara al esférico.

Si bien el video tiene como objetivo destacar la calidad de la jugada, para un sector de la afición también puede interpretarse como una burla por la forma en que Helinho se llevó al “Oso” González antes de asistir a Jesús Gallardo. Cabe recordar que el mediocampista fue uno de los jugadores más criticados por su actuación en ese encuentro.

Desde ese momento, Fernando González recibió diversas críticas en redes sociales por la manera en que fue superado en esa acción, de manera que la hinchada espera que Gabriel Milito lo siente en la banca para el partido contra los Bravos de Juárez, correspondiente a la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Juárez?

Chivas está obligado a sumar sus primeros tres puntos del Torneo Apertura 2026 cuando reciba a Bravos de Juárez en la Jornada 2, luego de caer en su presentación frente a Toluca. El Club Deportivo Guadalahara ahora sí buscará aprovechar su condición de local para darle una alegría a su afición y comenzar a enderezar el rumbo.

El compromiso entre Chivas y Bravos de Juárez está programado para este sábado 25 de julio en la cancha del Estadio Akron. El silbatazo inicial será a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse exclusivamente por Prime Video.