El exmiembro del Comité Deportivo español que dirigió al Guadalajara tras la salida de Fernando Hierro, analizó la problemática que existe en el redil y cómo se está solucionando con el actual timonel argentino.

Chivas ha vivido momentos turbulentos durante los últimos 9 años, en donde la directiva ha realizado múltiples movimientos para tratar de construir un nuevo proyecto competitivo y ganador dentro de la Liga MX, en donde todo parece indicar que van por el camino correcto de la mano de Gabriel Milito.

Sin embargo, en el proceso han buscado diferentes proyectos que no han resultado de la manera deseada, en donde uno de los más importantes lo protagonizaron los españoles, es decir Fernando Hierro, Juan Carlos Martínez y Fran Pérez.

Este último rompió el silencio después de más de un año y señaló abiertamente cuál es el principal problema que existe en un club como el Guadalajara y es el tiempo para trabajar, explicando que la clave para ello es que un entrenador se mantenga mucho tiempo, tal y como sucedió con Matías Almeyda y que apunta a replicarse ahora con Gabriel Milito.

“Es cierto, que lo que echábamos en falta y por lo que vino Fernando Hierro es un proyecto a mediano y largo plazo. Cuando hay proyectos, hay tiempo. Cuando hay tiempo, hay paciencia. Cuando hay paciencia no hay presión y eso genera un clima en el que el jugador es más fácil que rinda.

“Lo que identificamos es que los proyectos en Guadalajara, esa estabilidad la suele dar el técnico. Pasó con Matías Almeyda. Nosotros no tuvimos la fortuna de que con Veljko Paunovic que fue un año, que estuvo bien o Fernando Gago u Óscar García Junyent pudieran estar dos o tres años, que es ahora lo que parece que va a ocurrir con Gabriel Milito y ahí se ven los resultados. La respuesta a tu pregunta es tiempo”, explicó el exdirectivo en entrevista con Claro Sports.

Atribuye el éxito de la Hormiga al trabajo de los españoles y la directiva encabezada por Amaury Vergara

“La oportunidad llega porque él es un proyecto del club. Es importante destacar, no es un proyecto de un entrenador en concreto, sino del club, porque nosotros cuando llegamos lo identificamos, lo trabajamos, lo desarrollamos y lo potenciamos, incluso tomando decisiones que a veces no se ven y que pueden ser dolorosas, que pueden generar ruido mediático.

“Para que Armando estuviera en el primer equipo, tuvimos que tomar decisiones respecto a otros delanteros que no siguieran en el club. Muchas veces, la mejor manera para que un jugador juegue o le potencies es que haya menos jugadores en esa posición. Salieron José Juan Macías, Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, Paolo Yrizar, Santiago Ormeño.

“La clave con Armando González es que era un proyecto del club. Era un proyecto desde Amaury Vergara y Alejandro Manzo hasta la dirección deportiva y los entrenadores. Y claro, cuando tienes la mentalidad de Armando, todo es más fácil porque su mentalidad es única”, concluyó.