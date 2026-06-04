El exdirectivo del Guadalajara describió cómo se trabajó en la Hormiga hasta convertirla en el crack nacional que es hoy en día.

La llegada de Fernando Hierro junto a su equipo de trabajo integrado por Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo trajo consigo una ilusión renovada para la afición de Chivas, en donde se habrían tomado buenas decisiones y otras que causaron polémica.

Ahora, a casi dos años de su salidas del redil, Fran Pérez, quien era encargado del área de fuerzas básicas del Guadalajara rompió el silencio y reveló el cómo trabajaron con Armando González hasta convertirlo en el delantero que hoy brilla con el Rebaño y que está por jugar su primer Mundial con México.

El exdirectivo español dejó en claro que se percataron del talento de la Hormiga, por lo que se enfocaron en potenciarlo, además de tratar de generarle las condiciones para que pudiera jugar, explicando así la salida de varios delanteros que estaban en la institución.

“La oportunidad llega porque él es un proyecto del club. Es importante destacar, no es un proyecto de un entrenador en concreto, sino del club, porque nosotros cuando llegamos lo identificamos, lo trabajamos, lo desarrollamos y lo potenciamos, incluso tomando decisiones que a veces no se ven y que pueden ser dolorosas, que pueden generar ruido mediático.

“Para que Armando estuviera en el primer equipo, tuvimos que tomar decisiones respecto a otros delanteros que no siguieran en el club. Muchas veces, la mejor manera para que un jugador juegue o le potencies es que haya menos jugadores en esa posición. Salieron José Juan Macías, Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, Paolo Yrizar, Santiago Ormeño.

“La clave con Armando González es que era un proyecto del club. Era un proyecto desde Amaury Vergara y Alejandro Manzo hasta la dirección deportiva y los entrenadores. Y claro, cuando tienes la mentalidad de Armando, todo es más fácil porque su mentalidad es única”, declaró el exdirectivo del Guadalajara en charla con Claro Sports.

Alejandro Orvañanos durante la charla con Fran Pérez (YOUTUBE)

Orgulloso del proyecto que lideraron los españoles en Chivas

“La realidad, muchas cosas que a lo mejor el aficionado o la prensa no ve. A nivel de juego, pueden ver a todos los jugadores que firmamos o que pusimos en la cantera y tenemos los ejemplos vivos: Armando González, de Mateo Chávez o de Tala Rangel que van a jugar un Mundial. Cuando aterrizamos, eran suplentes o no estaban ni en el primer equipo.

“También en un momento se cuestionó su llegada y con el tiempo se ha visto que fueron buenas decisiones como Omar Govea, Daniel Aguirre u Óscar Whalley. Jugadores que vinieron desde el día uno, sumaron y que fueron grandes oportunidades de mercado por el coste que supuso al club que fue mínimo”, concluyó.