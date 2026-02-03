No hay dudas de que Chivas tuvo un brutal inicio en el Clausura 2026 luego de haber ganado por 3-2 a Atlético de San Luis. En medio de este contexto, el Guadalajara debe comenzar a aplaudir una decisión clave que tomó la directiva española, conformada por Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo, debido a que fueron ellos los encargados de fichar a Omar Govea y Daniel Aguirre.

Uno de los grandes movimientos que llevó adelante el Gabriel Milito fue ver las condiciones que ningún otro entrenador vio sobre algunos jugadores que no eran tenidos en cuenta y que parecían que salían del equipo. En otras palabras, le sacó agua a las piedras debido a que encontró soluciones con diferentes jugadores para el tipo de juego que quería llevar adelante con el Rebaño Sagrado.

Dos de los jugadores que son claves en estas Chivas sin dudas son Omar Govea y Daniel Aguirre que son titulares indiscutibles en Chivas. No hay que olvidarse que los dos jugadores tenían los días contados hasta que llegó el entrenador argentino porque no eran tenidos en cuenta por Fernando Gago, Arturo Ortega, Oscar García Junyent y Gerardo Espinoza.

Para que llegaran estos dos futbolistas fue clave que tanto Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo hayan decidido ficharlos para el Apertura 2024. Cabe destacar que por Aguirre el Guadalajara pagó 250 mil dólares, mientras que por Govea cerca de tres millones de dólares a Rayados de Monterrey.

Gabriel Milito destacó a Omar Govea en Chivas

Cabe destacar que tras la victoria ante Atlético de San Luis, Omar Govea recibió elogios de Gabriel Milito. “Un jugador muy importante para nosotros. Un jugador que nos da técnicamente, es muy bueno y nos da mucho criterio con la pelota. Nos da comprensión del juego en una posición donde es fundamental tener comprensión del juego. Después es un jugador 100% de equipo donde hace su trabajo y si tiene que redoblar un esfuerzo para ayudar a los compañeros lo hace sobre todo en aspecto defensivo”, comentó en conferencia de prensa.

Y agregó: “Se transformó en un jugador importante, fundamental para nosotros. Todo lo que le sucede se lo ganó con su trabajo, con su mentalidad, con su juego y hoy por hoy se ha reformado para nosotros un jugador fundamental”.