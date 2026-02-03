Chivas atraviesa uno de sus mejores momentos en los últimos años, logrando su cuarto triunfo consecutivo en el Clausura 2026 para firmar un arranque perfecto de 12 puntos de 12 posibles. Si bien es cierto que el Guadalajara aún no se ha enfrentado a los equipos que podrían ser rivales directos en Liguilla o incluso en una hipotética Final, ya hay voces autorizadas que lo colocan como el principal candidato al título.

Las casas de apuestas más importantes del país ya colocan al Rebaño Sagrado como el gran favorito para ganar el Clausura 2026, incluso por encima del bicampeón Toluca, el subcampeón Tigres y otros clubes que se reforzaron fuertemente como América y Cruz Azul. Este respaldo refleja que los expertos en análisis y proyección ven un enorme potencial en el equipo que dirige Gabriel Milito.

Febrero será el mes que realmente ponga a prueba al Guadalajara, ya que enfrentará a varios equipos que apuntan a estar en la Liguilla. Tras visitar a Mazatlán, Chivas recibirá al América, luego visitará a Cruz Azul y posteriormente a Toluca, un calendario sumamente exigente, no solo por la calidad de los rivales, sino por disputar dos partidos clave fuera de casa.

El primer gran objetivo de Chivas es sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la fase regular, con la intención de cerrar las series de Liguilla en casa. Además, una alta cosecha de puntos podría abrirle la puerta a la Copa de Campeones de Concacaf por la vía del acumulado del año futbolístico, especialmente si Toluca vuelve a llegar a una Final y el Guadalajara no lo hace.

Chivas deberá reafirmar ser el favorito al campeonato con resultados

Aunque el desempeño de Chivas ha sido sobresaliente en el arranque del torneo, los rivales de mayor jerarquía serán el verdadero parámetro para confirmar si es el gran candidato al título. Además de los duelos ya mencionados, el Rebaño Sagrado visitará a Monterrey el 21 de marzo y a Tigres el 11 de abril, dos pruebas más ante equipos que perfectamente podrían cruzarse en la Liguilla.