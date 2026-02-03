El Club Deportivo Guadalajara apunta a repetir la fórmula que le ha dado resultados en el Torneo Clausura 2026 y todo indica que Gabriel Milito mantendrá la misma alineación para enfrentar a Mazatlán FC en la Jornada 5.

En la portería se mantendría Raúl “Tala” Rangel, quien ha sido titular desde el arranque del certamen y ha mostrado seguridad bajo los tres palos de nuestras Chivas.

Mientras tanto, la línea defensiva también se perfila sin cambios, con una zaga que ha logrado equilibrio entre solidez y salida limpia, y que estaría conformada por Bryan González, José Castillo, Luis Romo, Daniel Aguirre y Richard Ledezma.

En el mediocampo, Gabriel Milito se la volverá a jugar con Omar Govea y Brian Gutirrez y ya en el ataque con Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y el delantero del momento en la Liga MX: Armando “Hormiga” González.

¿Cuándo será el partido entre Mazatlán FC y Chivas?

El partido entre Mazatlán FC y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el viernes 6 de febrero en la cancha del Estadio El Encanto, a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes.