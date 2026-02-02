El partido entre Atlético de San Luis y Chivas, correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, dejó una de las postales más llamativas al gol de Richard Ledezma, una anotación que destacó no solo por su ejecución, sino por la manera en la que se vivió desde el interior de la cancha del Estadio Libertad Financiera.

La jugada se gestó tras una recuperación en medio campo que permitió al Club Deportivo Guadalajara avanzar con espacios. Ricahard Ledezma tomó el balón fuera del área, levantó la mirada y, sin dudar, sacó un disparo potente y colocado que superó al guardameta potosino.

Las imágenes captadas a ras de pasto mostraron con claridad la técnica del disparo, la potencia del remate y el recorrido del balón rumbo a las redes, haciendo explotar el inmueble.

Cabe mencionar que más allá del gol, la anotación de Richard Ledezma representó un impulso anímico importante para el Rebaño Sagrado, que mantuvo el control del partido tras abrir el marcador.

Con este tanto, Richard Ledezma dejó una de las joyas del Torneo Clausura 2026 y protagonizó una acción que seguirá circulando en redes por su ángulo privilegiado desde el terreno de juego.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Tras imponerse al Atlético de San Luis en la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, Chivas sigue como líder en la tabla general al sumar 12 puntos. El equipo de Gabriel Milito ha ganado sus cuatro compromisos hasta el momento, ventaja que le permite tener tres unidades de diferencia sobre sus escoltas más cercanos, Cruz Azul y Atlas.