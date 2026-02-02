El partido entre Mazatlán FC y Chivas llega con contrastes muy marcados tras las primeras cuatro fechas del Torneo Clausura 2026. El Club Deportivo Guadalajara ha sido la gran sorpresa del certamen, con un paso prácticamente perfecto.

Por el contrario, Mazatlán FC todavía no conoce la victoria y ocupa los últimos lugares de la clasificación, con un registro adverso que ha puesto en aprietos a su cuerpo técnico y ha generado dudas sobre la capacidad del plantel para competir por resultados positivos.

En el aspecto ofensivo y anímico, las estadísticas favorecen claramente a los tapatíos. El Rebaño Sagrado ha mostrado un ataque efectivo y equilibrado, anotando goles clave en momentos decisivos para asegurar triunfos apretados, tal como lo hizo en su cotejo más reciente frente a Atlético de San Luis con un marcador 2-3.

Tácticamente, será interesante ver cómo Mazatlán FC intenta contrarrestar la fluidez ofensiva de nuestras Chivas, pues bajo la dirección de Sergio Bueno, el cuadro sinaloense ha expresado su deseo de conseguir una victoria que tendría un impacto significativo no solo en la tabla, sino también en la moral del plantel.

Chivas ya se prepara para medirse a Mazatlán FC.

En contraste, Gabriel Milito y sus dirigidos buscarán imponer su ritmo de juego, mantener la posesión y aprovechar las debilidades defensivas de los locales para aumentar su diferencia en la cima de la clasificación.

¿Cuándo será el partido entre Mazatlán FC y Chivas?

El partido entre Mazatlán FC y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el viernes 6 de febrero en la cancha del Estadio El Encanto a las 21:06 horas, tiempo del centro de México.